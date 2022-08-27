سياسة
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عودة الهدوء؟ صربيا وكوسوفو تتوصلان إلى تسوية حول وثائق الهوية
توصلت صربيا وكوسوفو إلى تسويةٍ في خلاف عرقي بشأن تنقل المواطنين عبر حدودهما، حسب ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
عودة الهدوء؟ صربيا وكوسوفو تتوصلان إلى تسوية حول وثائق الهوية
بوريل: صرب كوسوفو وغيرهم من المواطنين سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية / AA
27 أغسطس 2022

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن صربيا وكوسوفو توصّلتا إلى تسوية في خلاف عرقي بشأن تنقل المواطنين عبر حدودهما.

وكتب بوريل على تويتر: "لدينا اتفاق بموجب الحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي، وافقت صربيا على إلغاء وثائق الدخول/الخروج لحاملي بطاقات الهوية من كوسوفو" وإن كوسوفو وافقت على إجراء بالمثل.

وأضاف: "صرب كوسوفو وغيرهم من المواطنين سيتمكنون من السفر بحرية بين كوسوفو وصربيا باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم. وقد تلقى الاتحاد الأوروبي للتو ضمانات من رئيس الوزراء (ألبين) كورتي بهذا الصدد".

ونشأ النزاع بعد إعلان كوسوفو، التي يغلب على سكانها الألبان، استقلالها عن صربيا في عام 2008، وهو أمر رفضت بلغراد الاعتراف به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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