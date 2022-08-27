دعت وزارة الخارجية التركية، الأطراف الليبية إلى ضبط النفس ووقف الاشتباكات فوراً التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن أنقرة تتابع بقلق بالغ الاشتباكات الدائرة في ليبيا التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

ودعا البيان إلى إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في أسرع وقت ممكن من أجل استقرار ليبيا وازدهارها في إطار رغبات وتطلعات الشعب الليبي.

كما أكدت الخارجية في بيانها أن "تصاعد العنف يهدد إصرار الشعب الليبي على تحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ويقوّض رؤيته في دفع العملية السياسية ويهدد إجراء الانتخابات".

وأردفت: "وفي هذا الصدد، نتوقع من كل الأطراف إسكات أسلحتهم والتركيز على حل مشاكلهم بالطرق السلمية في أسرع وقت ممكن".

وختمت الخارجية بيانها بالقول: "سنواصل الوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين وتقديم كل أنواع الدعم لإرساء سلام واستقرار دائمَين، كما فعلنا دائماً".

وتشهد أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم، مواجهات مسلحة بين مجموعات تتبع جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي، و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري، حسب مراسل الأناضول.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مقتل 13 شخصاً وإصابة 87 آخرين، خلال الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ فجر السبت، بين مجموعات مسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان، اشتباكات طرابلس معتبرة أنها "غدر وخيانة".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلّف من برلمان جديد منتخب.