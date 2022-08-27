سياسة
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منها "إعلان الجزائر".. تعرف الاتفاقيات التي وقّعتها باريس والجزائر
اتفقت الجزائر وفرنسا على إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى الرئيسين مهمته " تقديم التوجيهات الكبرى حول المحاور الأساسية للتعاون"، وذلك ضمن سلسلة اتفاقات وقعها البلدان من أجل شراكة متجددة.
منها "إعلان الجزائر".. تعرف الاتفاقيات التي وقّعتها باريس والجزائر
الجزائر وفرنسا توقّعان سلسلة من اتفاقيات التعاون بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون / AP
27 أغسطس 2022

أبرمت الجزائر وفرنسا السبت، "شراكة متجددة" ووقّعتا سلسلة من اتفاقيات التعاون بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

فيما يأتي أهم القرارات المتخذة على المستوى السياسي والاستراتيجي والاقتصادي والعلمي، وفق الإعلان المشترك الذي وقّعه رئيسا البلدين والاتفاقيات الأربع المبرمة.

تعزيز الحوار السياسي

إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى الرئيسين مهمته "تقديم التوجيهات الكبرى حول المحاور الأساسية للتعاون" يجتمع كل عامين في باريس وفي الجزائر بالمداورة.

تعاون استراتيجي

وأظهر الرئيسان ماكرون وعبد المجيد تبون رغبتهما في تعزيز تعاونهما الاستراتيجي في مواجهة التوتر في منطقة الساحل وفي ليبيا.

وسيجمعان "كلما دعت الضرورة" رئيسي أركان البلدين وقائدي المخابرات، كما فعلا الجمعة، لأول مرة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

التاريخ والذاكرة

ستعمل لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين "على كل أرشيف الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال"، في فرنسا كما في الجزائر.

ويهدف عملهم "إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح وإعادة الأرشيف والممتلكات ورفات مقاتلي المقاومة الجزائرية، وكذلك تلك الخاصة بالتجارب النووية والمفقودين، مع احترام الذاكرة".

فضاء للإبداع

واتفق الطرفان على إنشاء فضاءات في فرنسا والجزائر لتكون متاحف ومساحة للإبداع والحوار والتبادل بين الشباب الفرنسي والجزائري.

وستستقبل هذه الفضاءات الباحثين والفنانين والشباب من فرنسا والجزائر الذين سينفذون مشاريع مشتركة، لا سيما في مجال الإبداع السينمائي.

مقبرة فرنسية

كما توافق البلدان على "تعزيز العمل على صيانة المقابر الأوروبية والحفاظ على تراثها المتميّز".

التعاون في مجال الطاقة

ويتعاون البلدان في مجال "الانتقال الطاقي"، لا سيما في مجالات الغاز والهيدروجين. واتفقا على إطلاق برنامج بحث وابتكار تكنولوجي لاستعادة الغازات المحترقة (غاز الشعلة) ومعالجتها.

ميثاق الشباب

وستُقام حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر بدعم من "الهياكل العامة والخاصة".

وسيُعزز التدريب من خلال التعاون بين الجامعات، مع إعطاء الأولوية للاقتصاد الرقمي والانتقال إلى الطاقة النظيفة والصناعات الثقافية والصحة.

وستُنشأ مدرسة، بدعم من رجل الأعمال الفرنسي كزافيي نيل لتدريب الشباب غير الحائزين على شهادات في ترميز الأجهزة الإلكترونية.

بحث علمي

وسيعمل معهدا باستور في فرنسا و نظيره في الجزائر على زيادة تبادل الباحثين عبر مختبر أبحاث مشترك. كما اتفق البلدان على تعزيز تعاونهما في الحفريات الأثرية، لا سيما في تيبازة (شمال) وتعزيز تدريب علماء الآثار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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