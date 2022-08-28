سياسة
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صور | إضراب عمال النظافة.. القمامة تملأ شوارع اسكتلندا والسلطات الصحية تحذر
مع استمرار إضراب عمال النظافة لليوم التاسع على التوالي بسبب النزاع على الأجور امتلأت شوارع العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بأكوام من القمامة النتنة، ما قد يشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة، في حين من المقرر أن يتوقف الإضراب نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.
صور | إضراب عمال النظافة.. القمامة تملأ شوارع اسكتلندا والسلطات الصحية تحذر
أكوام القمامة تملأ شوارع اسكتلندا والسلطات الصحية تحذر / Reuters
28 أغسطس 2022

مع دخول إضراب جامعي القمامة في العاصمة الاسكتلندية يومه التاسع حذرت هيئة صحية أمس السبت من أن أكوام القمامة النتنة في شوارع إدنبرة تهدد صحة العامة وسلامتهم.

تحذير هيئة الصحة العامة في اسكتلندا جاء في حين يُضرب أيضاً جامعو القمامة في نيوهام، إحدى ضواحي لندن، عن العمل منذ أسبوع بسبب النزاع على الأجور.

تضاف صور نفايات الطعام وحفاظات الأطفال المتعفنة في الشوارع إلى مشاهد الفوضى ببريطانيا، حيث تتزايد النزاعات الصناعية وسط ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وترك جامعو القمامة باسكتلندا أعمالهم في 18 أغسطس/آب الجاري ويخططون للتوقف عن العمل حتى 30 من الشهر.

ولا يزال مزيد من الإضرابات إذا لم يُحل الخلاف حول الأجور.

وتواجه بريطانيا أزمة غلاء معيشة هائلة مع فشل زيادات الأجور في مواكبة التضخم الذي بلغ الأسبوع الماضي 10.1%.

وتفاقمت التحديات المالية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فيما تقول السلطات إن المقيمين في بريطانيا سيشهدون زيادة بنسبة 80% في فواتير الطاقة السنوية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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