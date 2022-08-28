حذرت مؤسسة الطاقة النووية الأوكرانية "إينرغوأتوم" السبت من مخاطر "تسرب مواد مشعة" في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت "إينرغوأتوم" الشركة المشغلة للمحطة إن القوات الروسية "قصفت مراراً الجمعة الموقع وتوجد مخاطر تسرب هيدروجين وانتشار مواد مشعة".

وأشارت في الوقت نفسه إلى "مخاطر كبيرة باندلاع حريق"، حسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وفي 4 مارس/آذار الماضي فرضت روسيا سيطرتها على محطة زابوريجيا الأوكرانية، ومؤخراً يشهد محيطها هجمات تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنها.

وتعتبر المحطة النووية الأكبر في أوروبا، تضم 6 مفاعلات نووية وتوفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء بأوكرانيا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاواط/ساعة.

في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها قررت منح أوكرانيا "مُسيرات" بحرية تعمل تحت الماء لمساعدتها في تطهير سواحلها من الألغام.

وقال الوزارة في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني للحكومة إن لندن قررت "تزويد أوكرانيا بـ6 مُسيرات تعمل تحت الماء وتدريب جنودها في المملكة المتحدة على استعمالها لتطهير سواحلها من الألغام".

وأضاف البيان أن "المُسيرات يمكنها اكتشاف الألغام وتحديد موقعها وتَعرُّفها باستخدام مجموعة أجهزة الاستشعار حتى تتمكن البحرية الأوكرانية من تدميرها".

وأوضح البيان أن المُسيرات جرى تصميمها للاستخدام في البيئات الساحلية الضحلة، وتعمل بفاعلية على أعماق تصل إلى 100 متر.