أعلنت سلوفاكيا السبت أن بولندا وجمهورية التشيك المجاورتين ستحميان مجالها الجوي مع وقف الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي تحليق طائراتها الميغ-29 الروسية وريثما تستبدل بها طائرات أمريكية جديدة.

ووقّع وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد ونظيرته التشيكية يانا تشيرنوشوفا ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاتشاك اتفاقاً بهذا الشأن.

وقالت مارتينا كوفال كاكاتشيكوفا المتحدثة باسم وزارة الدفاع السلوفاكية في بيان إن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ أول سبتمبر/أيلول عندما يُوقَّف تشغيل الطائرات السلوفاكية المقاتلة من طراز ميغ-29".

وكانت الوزارة ذكرت بوقت سابق أنها ستوقف تحليق طائرات الميغ لأن صيانتها أصبحت مكلفة للغاية، مشيرة إلى أن الفنيين الروس سيغادرون بشكل تدريجي.

وفي أبريل/نيسان الماضي صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر بأن بلاده قد ترسل طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا، دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

لكن وزير الدفاع السلوفاكي نفى منتصف الشهر الجاري تقارير عن تسليم سلوفاكيا طائرات مقاتلة لأوكرانيا، قائلاً إن بلاده تدرس حالياً ما ستفعله لكن لم يجرِ اتخاذ أي قرار نهائي بعد.

وستحمي جمهورية التشيك وبولندا الأجواء السلوفاكية إلى حين الانتهاء من استبدال طائرات الميغ الروسية وإحلال مقاتلات أمريكية جديدة من طراز F-16 محلها، إذ إن من المقرر أن يجري التسليم خلال عام 2024.