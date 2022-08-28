سياسة
2 دقيقة قراءة
ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلاً و159 مصاباً
ارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلاً و159 مصاباً، وفق إعلان السلطات الليبية.
ليبيا: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلاً و159 مصاباً
الاشتباكات أدت إلى مصرع 32 شخصاً وإصابة 159 / AFP
28 أغسطس 2022

أعلنت السلطات الليبية الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلاً و159 مصاباً، في وقت عادت فيه الحياة إلى طبيعتها بالمدينة.

والسبت اندلعت اشتباكات مسلحة في أحياء شارع الزاوية وباب بن غشير والصريم بين جهاز "دعم وحفظ الاستقرار" التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوة الككلي و"اللواء 777" التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التاجوري.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في بيان إن "إحصائية ضحايا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ارتفعت إلى 32 قتيلاً و159 جريحاً".

وأضافت أن عدد "حالات الإيواء داخل المستشفيات 102 من إجمالي الإصابات".

وقالت الوزارة في بيان سابق إن "الإحصائيات الأولية لضحايا الاشتباكات التي تشهدها العاصمة طرابلس بلغت 23 قتيلاً و140 مصاباً".

وخلّفت الاشتباكات أضراراً مادية جسيمة أصابت بيوتاً وسيارات للمواطنين وحرقاً لمستودع سيارات تابع للأمن الداخلي وإصابات في سيارات إسعاف.

وفي السياق أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيراً للدفاع أمراً بالقبض على كل المشاركين في "العدوان" على طرابلس سواء كان مدنياً أو عسكرياً.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وأثارت هذه الخلافات مخاوف من تحولها إلى حرب في ظل التحشيد المسلح المستمر في طرابلس من قبل قوات مؤيدة للحكومتين، ففي 16 مايو/أيار الماضي، وقعت اشتباكات مسلحة بينها عقب دخول باشاغا العاصمة آنذاك قبل الانسحاب منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us