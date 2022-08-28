سياسة
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فيسبوك يوافق على تسوية في دعوى الخصوصية بشأن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"
وافق موقع "فيسبوك" على تسوية في الدعوى القضائية الجماعية ضده لإتاحته سابقاً لأطراف ثالثة، بينها شركة "كامبريدج أناليتيكا"، الوصول إلى بيانات مستخدميه الخاصة واستغلالها.
فيسبوك يوافق على تسوية في دعوى الخصوصية بشأن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"
لم يشر فيسبوك إلى  شروط الاتفاق أو حجم التعويضات في الدعوى الجماعية ضده / AFP
28 أغسطس 2022

توصّل موقع "فيسبوك" إلى اتفاق أوّلي في الدعوى القضائية الجماعية ضده والمستمرة منذ وقت طويل لإتاحته سابقاً لأطراف ثالثة، بينها شركة "كامبريدج أناليتيكا"، الوصول إلى بيانات مستخدميه الخاصة واستغلالها.

ووفقاً لوثيقة تسلمتها محكمة في سان فرانسيسكو الجمعة، قال "فيسبوك" إنه يتقدم بمسودة "اتفاق من حيث المبدأ"، طالبا تعليق إجراءات القضية مدة 60 يوماً لإنهائها.

ولم يُشر موقع التواصل الاجتماعي العملاق إلى شروط الاتفاق أو حجم التعويضات في الدعوى الجماعية ضده.

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الموقع الأزرق في وقت متأخر مساء السبت إنه "ليس لديه أي تعليق لمشاركته في الوقت الحالي".

وتأتي هذه التسوية في الوقت الذي كان من المقرر أن يُدلي فيه رئيس شركة "ميتا" مارك زوكربيرغ ورئيسة العمليات السابقة في الشركة شيريل ساندبيرغ بشهادتيهما أمام المحكمة في هذه القضية في سبتمبر/أيلول.

ورُفعت هذه الدعوى عام 2018 بعد أن اتهم مستخدمو فيسبوك الموقع بانتهاك قواعد الخصوصية من خلال مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بينها "كامبريدج أناليتيكا" التي ارتبطت بحملة دونالد ترمب الرئاسية لعام 2016.

وجمعت "كامبريدج أناليتيكا" التي أُغلقت منذ ذلك الحين، البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك واستغلالها دون موافقتهم. ويُزعم أن هذه البيانات استُخدمت لتطوير برمجيات لتوجيه الناخبين الأمريكيين للتصويت لصالح ترمب.

وعام 2019 غرّمت السلطات الفيدرالية الأمريكية فيسبوك خمسة مليارات دولار لتضليل مستخدميه، كما فرضت رقابة مستقلة على إدارة بياناته.

ومنذ الكشف عن فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" ألغى فيسبوك إمكانية الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها للخصوصية، كما قيّد حجم المعلومات المتاحة أمام المطوّرين بشكل عام وسهّل على المستخدمين وضع قيود على مشاركة بياناتهم الشخصية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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