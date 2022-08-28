سياسة
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"يعرقل حديثنا مع تركيا".. وزيرة سويدية تنتقد تلويح نواب برايات PKK الإرهابي
قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن تلويح 3 نواب من الحزب اليساري برايات PKK الإرهابي، يعرقل المحادثات مع تركيا من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وأكدت أنه هذه الأفعال "تشكل وضعاً غير ملائم جدا" بالنسبة للحكومة.
"يعرقل حديثنا مع تركيا".. وزيرة سويدية تنتقد تلويح نواب برايات PKK الإرهابي
ليندي: تلويح النواب برايات PKK الإرهابي يعرقل المحادثات مع تركيا من أجل الانضمام لحلف شمال الأطلسي / Others
28 أغسطس 2022

انتقدت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي تلويح 3 نواب من الحزب اليساري برايات تنظيم "PKK" الإرهابي.

وأشارت ليندي في تصريح لصحيفة "أفتون بلاديت" إلى أنّ تلويح النواب الثلاثة برايات "PKK" الإرهابي، يعرقل المحادثات مع تركيا من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وذكرت أنّ الإعلام التركي يسلط الضوء دائماً على مثل هذه الأفعال.

وذكرت أنّ هذه الأفعال تُعدّ حرية تعبير في القانون السويدي إلا أنها في الوقت نفسه بالنسبة إلى الحكومة "تشكل وضعاً غير ملائم جداً".

والخميس الماضي قالت رئيسة الوزراء السويدية، زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ماغدالينا أندرسون، إن حزبها لا يخطط الدخول في شراكة مع الحزب اليساري الذي يلوح نوابه برموز تنظيم "PKK" الإرهابي، بعد الانتخابات العامة المقبلة.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي نشر 3 نواب من حزب اليسار صوراً مع شعار "PKK" الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أدانت أندرسون ذلك.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرَيْن في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها "بي كي كي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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