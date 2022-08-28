سياسة
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الهلال الأحمر التركي يغيث متضرري فيضانات باكستان وقطار مساعدات ينطلق غداً
قالت جمعية الهلال الأحمر التركي إن المساعدات المرسلة إلى المناطق المنكوبة في باكستان تتضمن مواد غذائية ومنظفات ومستلزمات معيشية أساسية، فيما أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو أن قطاراً محملاً بالمساعدات الإنسانية سينطلق الاثنين إلى باكستان.
الهلال الأحمر التركي يغيث متضرري فيضانات باكستان وقطار مساعدات ينطلق غداً
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28 أغسطس 2022

وصلت مساعدات جمعية الهلال الأحمر التركي الأحد إلى المناطق الباكستانية المتضررة من كارثة الفيضانات.

وأوضح الهلال الأحمر التركي، في بيانٍ، أن المساعدات المرسلة إلى المناطق المنكوبة تتضمن مواد غذائية ومنظفات ومستلزمات معيشية أساسية.

وأضاف البيان أن توزيع المساعدات المرسلة سيجري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الباكستاني.

وأشار البيان إلى أن الجمعية تخطط حالياً لإنشاء مستشفيات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين من الفيضانات.

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن قطارًا محملًا بالمساعدات الإنسانية سينطلق الاثنين إلى باكستان لإغاثة المتضررين من كارثة السيول.

وخلال اتصال هاتفي أجراه الأحد مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله، تمنى صويلو السلامة للباكستانيين إثر كارثة السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية.

وقال صويلو إن الجسر الجوي الذي أقامته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) سوف يستمر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى باكستان.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إقامة جسر جوي مع باكستان لتقديم المعونات الإنسانية والإغاثية في مواجهة السيول التي تتعرض لها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية التركية، جرى إرسال 10 آلاف خيمة في المرحلة الأولى و50 ألف سلة غذائية و50 ألف طرد من مستلزمات النظافة والتعقيم و10 آلاف طرد من غذاء الأطفال إلى مناطق التي ضربتها السيول في باكستان.

وأشار البيان إلى أنّ معدات ومواد الإغاثة جرى إرسالها على متن طائرتيْن غادرتا تركيا السبت. وسيشرف فريق من (آفاد) على بناء المخيم وتوزيع المواد الغذائية.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية الأحد إن الوفيات الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي بدأت منتصف يونيو/حزيران الماضي بلغت 1033 شخصاً.

كما تسببت الفيضانات في نفوق نحو 720 ألف رأس من الماشية وإجلاء نحو نصف مليون شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، وفق ما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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