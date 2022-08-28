سياسة
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شاهد | الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً فلسطينية بمدينة عرابة
انتزعت الشرطة الإسرائيلية فرحة عروس فلسطينية من مدينة عرّابة، بعد اقتحام موكب زفافها واعتقالها أمام الناس، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين القوات والشبان المشاركين في الزفاف.
شاهد | الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً فلسطينية بمدينة عرابة
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عروساً فلسطينية بمدينة عرابة / AFP
28 أغسطس 2022

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأحد عروساً فلسطينية، في أثناء موكب زفافها بمدينة عرابة العربية شمالي إسرائيل.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأنّ قوات من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عروساً فلسطينية في أثناء موكب زفافها بمدينة عرابة.

وقال الشهود إنّ قوات من الشرطة اقتحمت موكب الزفاف، واعتقلت العروس، ما أدى إلى حدوث مناوشات بين القوات والشبان المشاركين في االزفاف.

وأطلقت القوات الإسرائيلية وابلاً من قنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين في الزفاف، تزامناً مع اعتقال العروس، حسب المصدر ذاته.

وقالت الناشطة الفلسطينية كاتيا ناصر، عبر صحفتها في موقع تويتر: "أعداء الفرح والحياة وكلّ شيء حيّ! الاحتلال يختطف عروساً من موكب عرسها في عرابة البطوف، ويمطر الشارع بوابل من قنابل الغاز".

ولم يصدر تعليق رسمي من الشرطة الإسرائيلية بشأن عملية الاعتقال وأسبابها حتى الساعة 20:25 ت. غ.

ونفذت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة حملات اعتقال كبيرة في المدن والمناطق العربية في إسرائيل، بدعوى أنها تأتي ضمن إطار "حملة لمكافحة الجريمة".

ووفق أحدث إحصاء رسمي، يبلغ عدد الفلسطينيين في إسرائيل نحو مليون و982 ألفاً، ويشكلون 21 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ نحو 9 ملايين و391 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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