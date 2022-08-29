سياسة
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باكستان.. تضرر 14% من السكان بسبب الفيضانات وعدد القتلى يرتفع إلى 1061
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو/حزيران أدت إلى سقوط 1061 قتيلاً.
باكستان.. تضرر 14% من السكان بسبب الفيضانات وعدد القتلى يرتفع إلى 1061
أدت الفيضانات إلى مقتل 1061 شخصاً / AFP
29 أغسطس 2022

أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، التي بدأت مطلع يونيو/حزيران، في باكستان إلى سقوط 1061 قتيلاً حسبما أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن 28 شخصاً قضوا في الساعات الـ24 الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي أكثر من 14% من سكان البلاد، فيما ألحقت دماراً كاملاً او أضراراً بنحو مليون منزل حسبما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات و157 جسراً.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر/أيلول أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنوياً كماً من المآسي والدمار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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