أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، التي بدأت مطلع يونيو/حزيران، في باكستان إلى سقوط 1061 قتيلاً حسبما أظهرت حصيلة جديدة صادرة الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن 28 شخصاً قضوا في الساعات الـ24 الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحصيلة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي أكثر من 14% من سكان البلاد، فيما ألحقت دماراً كاملاً او أضراراً بنحو مليون منزل حسبما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومتر من الطرقات و157 جسراً.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر/أيلول أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنوياً كماً من المآسي والدمار.