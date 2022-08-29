أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد وصول طائراتها المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى باكستان المتضررة من الفيضانات.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "وصلت إلى باكستان طائراتنا التي تحمل مساعدات إنسانية لإخواننا الباكستانيين الذين تضرروا في الفيضانات".

وأضافت: "مرة أخرى نرجو الرحمة من الله لإخواننا الذين فقدوا أرواحهم، وتعازينا لشعب باكستان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وفي وقت سابق أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إقامة جسر جوي مع باكستان لتقديم المعونات الإنسانية والإغاثية في مواجهة السيول التي تتعرض لها.

وحسب بيان لوزارة الداخلية التركية، جرى إرسال 10 آلاف خيمة في المرحلة الأولى و50 ألف سلة غذائية و50 ألف طرد من مستلزمات النظافة والتعقيم و10 آلاف طرد من غذاء الأطفال إلى المناطق التي ضربتها السيول في باكستان.

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية الأحد إن الوفيات الناجمة عن الأمطار والفيضانات التي بدأت منتصف يونيو/حزيران الماضي بلغت 1033 شخصاً.

كما تسببت الفيضانات في نفوق نحو 720 ألف رأس من الماشية وإجلاء نحو نصف مليون شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، وفق ما ذكرته قناة "جيو نيوز" الباكستانية.