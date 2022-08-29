سياسة
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شتاء "مروع" ينتظر أوروبا وخبراء يقترحون حلولاً لتوفير الطاقة
ينتظر بلدان القارة الأوروبية فصل شتاء قارس مع نقص إمدادات الغاز الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، في حين يقترح خبراء مجموعة من الحلول لخفض ارتفاع فواتير الطاقة على المستهلكين.
شتاء "مروع" ينتظر أوروبا وخبراء يقترحون حلولاً لتوفير الطاقة
شتاء "مروع" ينتظر أوروبا وخبراء يقترحون حلولاً لتوفير الطاقة   / AA
29 أغسطس 2022

حذر وزير الطاقة البلجيكي من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواجه شتاءً مروعاً، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز التي تؤثر على سعر الكهرباء، ما من شأنه أن يُثقل ميزانية العائلات محدودة الدخل.

وكتب وزير الطاقة البلجيكي تين فان دير ستراتين، على حسابه على تويتر، أن أسعار الغاز في أوروبا يجب تثبيتها بشكل عاجل.

وأضاف أن الرابط بين سعر الغاز وسعر الكهرباء رابط تجاري، ويجب التخلص منه.

وقال: "خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعاً إذا لم نفعل شيئاً تجاه أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قراراً على مستوى أوروبا ونحاول تثبيت الأسعار".

مجموعة حلول لتوفير الطاقة

وفي حين تشهد أوروبا زيادة في أسعار الكهرباء، التي وصلت إلى مستويات قياسية الأسبوع الجاري، إذ إن الغاز يعد مصدراً أساسياً لتوليد الكهرباء، اقترح خبراء في المملكة المتحدة حلولاً للحكومة لدعم فواتير المستهلكين من خلال دعم كلفة الغاز في محطات توليد الكهرباء، حسب تقرير لصحيفة "التايمز" اللندنية.

وقالت شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" إن توفير الغاز بسعر "مقبول" لمحطات الطاقة من شأنه أن يخفض سعر الجملة للكهرباء وبالتالي منع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية القديمة تحقيق أرباح تؤدي إلى ارتفاع الفواتير.

وتعتقد الشركة الاستشارية أن هذا قد يكون وسيلة أرخص لمساعدة العملاء من ترك الفواتير مرتفعة مقابل تقديم إعانات مالية مباشرة للأسر.

ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف الضغط على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع قياسي في أسعار فواتير الطاقة، لا سيما في القارة الأوروبية التي تعتمد بشكل أساسي على الغاز الروسي.

وتقترح شركة "كورنوال إنسايت" أن تنظر الحكومة في آليتيْن يمكن أن تقلّلا تكاليف الطاقة بالجملة: إما دعم الغاز المستخدم في محطات الطاقة وإما توقيع المحطات القديمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنووية عقوداً لبيع إنتاجها بأسعار ثابتة أقل بكثير من أسعار سوق الجملة الحالية.

وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40 في المئة من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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