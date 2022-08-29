صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية الاثنين إلى 100 دولار لبرميل برنت، وسط توقعات بخفض تحالف "أوبك " الإنتاج لتعزيز استقرار الأسعار.

ويرى التحالف أن الضبابية التي تشهدها سوق النفط العالمية وتذبذبات الأسعار الحادة، تأتي في ظل ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي بصدارة مخاوف الركود، ما يستدعي ضبط الإنتاج.

والأسبوع الماضي، أيّدت دول عدة في تحالف "أوبك " تصريحات سعودية بشأن احتمال خفض إنتاج النفط، أداةً لتعزيز استقرار السوق.

وفي التعاملات الصباحية الاثنين صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 0.85 في المئة (79 سنتاً) إلى 100.01 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.77 في المئة (72 سنتاً) إلى 93.78 دولار للبرميل.