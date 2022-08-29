سياسة
2 دقيقة قراءة
ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط تصعد إلى 100 دولار
يرى تحالف أوبك أن الضبابية التي تشهدها سوق النفط العالمية وتذبذبات الأسعار الحادة، تأتي في ظل ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي بصدارة مخاوف الركود، ما يستدعي ضبط الإنتاج.
ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط تصعد إلى 100 دولار
صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية الاثنين صوب 100 دولار لبرميل برنت / Others
29 أغسطس 2022

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية الاثنين إلى 100 دولار لبرميل برنت، وسط توقعات بخفض تحالف "أوبك " الإنتاج لتعزيز استقرار الأسعار.

ويرى التحالف أن الضبابية التي تشهدها سوق النفط العالمية وتذبذبات الأسعار الحادة، تأتي في ظل ظروف غير طبيعية يشهدها الاقتصاد العالمي بصدارة مخاوف الركود، ما يستدعي ضبط الإنتاج.

والأسبوع الماضي، أيّدت دول عدة في تحالف "أوبك " تصريحات سعودية بشأن احتمال خفض إنتاج النفط، أداةً لتعزيز استقرار السوق.

وفي التعاملات الصباحية الاثنين صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، بنسبة 0.85 في المئة (79 سنتاً) إلى 100.01 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 0.77 في المئة (72 سنتاً) إلى 93.78 دولار للبرميل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us