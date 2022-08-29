شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين على أن القدرات النووية السلمية "حق أساسي" لبلاده، مؤكداً على استحالة أن يتمكن أي طرف من سلبها هذا الحق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيسي، في العاصمة طهران، تزامناً مع مرور عام على بدء رئاسته مجلس الوزراء.

وقال الرئيس الإيراني إنه "لا طرف بإمكانه منعنا امتلاك قدرات نووية سلمية".

وأضاف أن تهديدات ومحاولات إسرائيل لوقف البرنامج النووي الإيراني "لن تُفلح"، مشيراً إلى أن الأخيرة "تدرك أنها غير قادرة على مواجهة إيران".

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني فيما ينتظر المجتمع الدولي رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن العودة الكاملة للطرفين إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي هذا الشأن، أوضح رئيسي أن صفقة إحياء الاتفاق النووي تحتاج إلى ضمانات مطمئنة، وتأكيد موضوعي وعملي بشأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران وإغلاق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده.