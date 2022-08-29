أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الاثنين اعتزاله النهائي للسياسة وغلق مؤسساته كافة عدا المرقد الشريف المتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر.

وقال الصدر في بيان نشره على حسابه بتويتر: "الآن أعلن اعتزالي النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام.. والكل في حِل منّي".

وأضاف أنه لم يدّع يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، "إنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر".

وتابع: "ما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقرّبهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته".

وواصل: "الكل في حِل مني، وإن مت أو قُتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، قدم اقتراحاً لحل الأزمة السياسية في العراق السبت والذي يتمثل بتخلي جميع الأحزاب الموجودة منذ سقوط صدام حسين عن المناصب التي تشغلها في البلاد بما في ذلك حزبه.

وقال في بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر" السبت إن "هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف: "الأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا بما فيهم التيار الصدري".

وتابع: "أنا على استعداد خلال مدة أقصاها 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك ومن الآن. لا أن يقال إن تحقيق ذلك بعد الانتخابات المقبلة ولا أن يتحقق بطريقة دموية".

وزاد: "إذا لم يتحقق ذلك فلا مجال للإصلاح بالتالي فلا داعي لتدخلي بما يجري مستقبلًا لا بتغريدة ولا بأي شيء آخر".​​​​​​​

والخميس، حددت المحكمة الاتحادية في العراق 30 أغسطس/آب الجاري موعداً لعقد جلسة النظر في الدعوى المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب الصدر، من أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً لا يزال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيّما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.