سياسة
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شاهد | متظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري ببغداد والسلطات تفرض حظر تجول
اقتحم متظاهرون القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وفرضت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الاثنين، حظر تجوال شاملاً في العاصمة.
شاهد | متظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري ببغداد والسلطات تفرض حظر تجول
متظاهرون يقتحمون القصر الجمهوري في بغداد / AFP
29 أغسطس 2022

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد، في الوقت الذي أظهرت فيه مشاهد متداوله متظاهرين يقتحمون القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء,

وقالت القيادة -تتبع وزارة الدفاع- في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنه "تقرر فرض حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد، ويشمل العجلات (السيارات) والمواطنين".

وأضافت أن الحظر "يبدأ اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف (بالتوقيت المحلي) من ظهر اليوم الاثنين".

وفي ذات السياق دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذكرت في بيان أنها "تدعو المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء"، مؤكدة التزامها "أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي".

وأضافت: "القوات الأمنية مسؤوليتها حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية نهائياً، وإغلاق المؤسسات التابعة له كافة.

وكان زعيم التيار الصدري اقترح السبت الماضي تنحّي جميع الأحزاب السياسية لوضع حدّ للأزمة في البلاد، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً مستمرّاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، ومطالبةً بحلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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