قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين الاثنين إن الجهاز نفّذ عدداً كبيراً من العمليات ضد البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك داخل الأراضي الإيرانية.

وكان كوهين يتحدث في مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية تُنظمه في مدينة بازل السويسرية، حسب الموقع الإلكتروني لـصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وانعقد المؤتمر، الذي شارك فيه أيضاً الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الذكرى السنوية الـ125 للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل.

وقال كوهين إن "النظام الإيراني يكذب على العالم أجمع، وقد أثبتنا ذلك عندما أحضرنا آلاف الوثائق من الأرشيف الإيراني وهي وثائق أثبتت أن الإيرانيين كذبوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "يمكنني أن أضمن أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لتأخير الإيرانيين ومنعهم صنع قنابل ذرية تهدد دولة إسرائيل".

ومن جهته فقد نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن كوهين قوله في نفس المؤتمر: "بدون الخوض في كثير من التفاصيل يمكنني أن أخبركم أن الموساد حقق العديد من النجاحات في الحرب ضد البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم وعلى الأراضي الإيرانية نفسها في قلب البلاد".

وتابع كوهين: "لا يمكننا أبداً أن نسمح لنظام يدعو لتدميرنا أن يضع إصبعه على الزناد النووي".

وتزداد في إسرائيل التقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الدول الغربية وإيران حول برنامجها النووي.

وأعلنت إسرائيل معارضتها الاتفاق المتبلور، مشددة على أنه "لا يُلزمها".