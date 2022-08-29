نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الأوكرانية حاولت شنّ هجوم في منطقتي ميكولايف وخيرسون في الجنوب لكنها تكبدت خسائر كبيرة.

وأضافت: "فشلت محاولة الهجوم التي أقدم عليها العدو فشلاً ذريعاً".

وفي إطار منفصل نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المسؤول المحلي فلاديمير ليونتييف قوله إنه جرى إجلاء الناس من أماكن العمل في نوفا كاهوكفا، وهي بلدة تقع على بُعد 58 كيلومتراً إلى الشرق من خيرسون، بعد أن نفذت القوات الأوكرانية أكثر من عشر ضربات صاروخية.

وإلى الغرب من خيرسون قال مسؤولون في مدينة ميكولايف وشهود إن القصف الروسي أصاب مناطق سكنية وأودى بحياة شخصين ودمر عدداً من المنازل.

وفي الوقت نفسه تعرضت مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية لقصف روسي عنيف، وقال رئيس البلدية إن شخصين على الأقل قُتلا.

هجوم أوكراني مضاد

وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية الأوكرانية ناتاليا هومينيوك إن قوات القيادة الجنوبية بدأت عمليات هجومية في عدة اتجاهات في الجنوب، منها منطقة خيرسون التي تقع إلى الشمال من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

ورفضت الإدلاء بتفاصيل عن الهجوم المضاد، قائلة إن القوات الروسية في جنوب أوكرانيا لا تزال "قوية إلى حد بعيد".

قال مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الاثنين وابلاً من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.

قال مسؤولون في السلطة المحلية التي عينتها موسكو في بلدة نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الأوكرانية أطلقت اليوم الاثنين وابلا من الصواريخ على البلدة، مما تركها بلا ماء أو كهرباء.

وتقع البلدة إلى الشرق من مدينة خيرسون، وهي هدف هجوم مضاد كبير بدأته أوكرانيا في وقت سابق اليوم.

قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنّ "على روسيا أن تضمن وصولاً آمناً ودون عوائق" لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، معتبراً أنّ "الخيار الأكثر أماناً" هو وقفٌ "منظّم" للمفاعلات.

وأضاف كيربي: "لا نزال نعتقد أنّ الوقف المنظّم لمفاعلات زابوريجيا سيكون الخيار الأكثر أماناً والأقل خطورة".

وصارت المحطة، التي استولت عليها القوات الروسية في مارس/آذار لكن لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون، خط مواجهة شديد الخطورة في الحرب.