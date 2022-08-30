أعلنت السلطات الباكستانية الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلاً و1634 جريحاً.

يأتي ذلك بالتزامن مع كشف وزارة التغير المناخي الباكستانية أن ثلث البلاد "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وكشفت وزيرة التغير المناخي شيري رحمان الاثنين أن ثلث بلادها "غارق تحت المياه" نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، في بيان، إن غالبية القتلى سقطوا في إقليم السند (جنوب) الذي سجل لوحده 402 قتيل.

وأضاف البيان أن أكثر من 1634 شخصاً أصيبوا بجروح فيما نفق أكثر من 719 ألف رأس من الماشية في الحوادث المرتبطة بالأمطار والفيضانات.

كما تضرر أكثر من 3451 كيلومتراً من الطرق و162 جسراً و170 متجراً و949 ألفاً و858 مسكناً في جميع أنحاء البلاد.

وتجري عملية إغاثة ضخمة للمتضررين، كما بدأت مساعدات دولية تتدفق في وقت تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات التي أثرت على أكثر من 33 مليون شخص.

بدوره، قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إحسان قوله: "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصاً الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

وأعلنت باكستان فجر الجمعة "حالة طوارئ وطنية" جراء الفيضانات والأمطار الموسمية التي بدأت في وقت أبكر من المعتاد هذا العام.