سياسة
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مسؤول أمريكي: روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع
تواجه روسيا "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا، حسب تصريحات مسؤول أمريكي كبير.
مسؤول أمريكي: روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع
طائرات مسيرة إيرانية خلال مناورة عسكرية  / Reuters
30 أغسطس 2022

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن روسيا تواجه "إخفاقات كثيرة" مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع حصلت عليها من طهران هذا الشهر لاستخدامها في الهجوم الذي تشنه على أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن تقدير الولايات المتحدة هو أن روسيا تسلمت طائرات مسيرة من طراز مهاجر-6 وسلسلة شاهد خلال عدة أيام من هذا الشهر. وأردف المسؤول قائلاً إن هذا قد يكون جزءاً من خطة روسية لشراء مئات من هذه الطائرات.

وقال: "تقديرنا هو أن روسيا تعتزم استخدام هذه الطائرات المسيرة الإيرانية، التي يمكنها شن هجمات جو-سطح وحروب إلكترونية واستهداف ساحة المعركة في أوكرانيا".

وكان جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال للصحفيين في يوليو/تموز إن الولايات المتحدة لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد موسكو بما يصل إلى عدة مئات من الطائرات المسيّرة.

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي عن صور التقطتها الأقمار الصناعية تشير إلى أن مسؤولين من روسيا زاروا مطار كاشان في الثامن من يونيو/حزيران والخامس من يوليو لرؤية الطائرات المسيرة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الشهر الماضي إن طهران لديها "أنواع مختلفة من التعاون مع روسيا، تشمل قطاع الدفاع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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