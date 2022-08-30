أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء أعمال العنف التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشار بيان للخارجية التركية الثلاثاء، إلى أنّ التطورات التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة تهدّد وحدة واستقرار العراق.

وأكدت على أنّ استقرار وأمن العراق مهم جداً بالنسبة لتركيا، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس.

كما حذرت الخارجية التركية مواطنيها من السفر إلى العاصمة العراقية بغداد، وقالت الوزارة في بيانٍ، إنها توصي المواطنين الأتراك بتجنب السفر إلى بغداد إلا في الحالات الضرورية، لاضطراب الأوضاع الأمنية فيها.

ودعا البيان المواطنين الأتراك في العراق إلى الابتعاد عن التجمعات والمناطق التي تشهد تظاهرات، ومتابعة بيانات الوزارة والسفارة التركية في بغداد. وشددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر لضمان السلامة الشخصية.

وشاركت الوزارة بيانات التواصل مع السفارة التركية في بغداد ومركز التواصل القنصلي لديها، للتواصل في حال استدعى الأمر ذلك.

وأمس الاثنين أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق المؤسسات التابعة له كافة، وذلك بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وعقب ذلك قُتل 15 متظاهراً وأصيب أكثر من 350، في أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً، لا زال متواصلاً داخل المنطقة الخضراء، رفضاً لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.