سياسة
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انطلاق مهرجان "تكنوفيست" وسط إقبال كبير لمشاهدة مسيّرة "بيرقدار قزل ألما"
انطلقت الثلاثاء فعاليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في ولاية صامسون شمالي البلاد، فيما استُعرضت المقاتلة المسيّرة "بيرقدار قزل ألما" وسط حضور كبير.
انطلاق مهرجان "تكنوفيست" وسط إقبال كبير لمشاهدة مسيّرة "بيرقدار قزل ألما"
انطلاق مهرجان "تكنوفيست" وسط إقبال كبير لمشاهدة مسيّرة "بيرقدار قزل ألما" / AA
30 أغسطس 2022

انطلقت في ولاية صامسون التركية الثلاثاء فعاليات مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

ومنذ صباح الثلاثاء فتح المهرجان أبوابه أمام الزوار في مقر انعقاده بمطار "جارشامبا".

المهرجان الذي ينظمه وقف "فرق التكنولوجيا" التركي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، يستمر إلى الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن المقرر أن يشهد المهرجان منافسات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب فعاليات ترفيهية أخرى على صلة بالفضاء والتكنولوجيا، وعروض جوية لمقاتلات تركية.

كما يعرض المهرجان، أبرز منتجات الصناعات الدفاعية التركية، إذ شهد عرضاً للطائرة الحربية المسيرة "بيرقدار قزل ألما" من تصميم وتطوير شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية.

وشهد القسم الخاص بعرض الطائرة "بيرقدار قزل ألما" حضوراً كبيراً من الزوار الراغبين في مشاهدة الطائرة التركية بدون طيار.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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