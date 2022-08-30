اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بعد حصاره منزلاً تحصّنوا فيه الثلاثاء في قرية روجيب بمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال مفيد دويكات، رئيس مجلس روجيب، إن الجيش الإسرائيلي عزز قواته في البلدة منذ ساعات الصباح، وحاصر منزلاً واعتقل 3 شبان كانوا يتحصنون فيه. ووفق إعلام محلي فلسطيني، فإن اشتباكاً مسلحاً دار بين فلسطينيين كانوا يتحصنون بالمنزل المذكور والقوات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول بأن مواجهات اندلعت في روجيب عقب حصار المنزل، حيث رشق شبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيانٍ، إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي في المواجهات التي جرت في روجيب، وجرى نقلهم إلى مستشفى رفيديا في نابلس.

إصابة مستوطنَيْن

من جهة أخرى أُصيب مستوطنان إسرائيليان، أحدهما بجراح خطيرة، بعد إطلاق النار عليهما في منطقة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد محاولتهما التسلل إلى موقع "قبر يوسف".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء: "تعرضت مجموعة من الإسرائيليين الذين دخلوا مدينة نابلس بالضفة الغربية دون تصريح، لإطلاق النار من مسلحين محليين".

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة المكونة من مستوطنين يقطنون القدس ومستوطنة موديعين عيليت، كانوا يحاولون الصلاة في موقع "قبر يوسف". وذكرت أن المستوطنين حاولوا الاحتماء في حقل قريب، فيما أشعل الفلسطينيون النار في سيارتهم.