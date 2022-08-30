طلب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب من وسط بغداد، واعتذر إلى الشعب العراقي بعد نحو يومين من الاشتباكات العنيفة.

وقال الصدر في كلمة بثّها التليفزيون: "ما يحدث ليس ثورة، لأنها ليست سلمية. الدم العراقي حرام، واعتزالي السياسة نهائي".

وأضاف: "البلاد رهينة للفساد والعنف، وأعتذر إلى الشعب العراقي عن العنف".

في السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، بعد أن دعا الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.

ومنذ الاثنين تتواصل في العراق اشتباكات عنيفة ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

جاء ذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائياً وإغلاق المؤسسات كافةً التابعة له، بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حدّ للأزمة في البلاد.

وعلى أثر ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي، إذ بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاماً متواصلاً داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضاً لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحلّ مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.