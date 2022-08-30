شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن لا أحد من المتربصين داخلياً وخارجياً يستطيع عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي.

جاء ذلك خلال قراءته لما كتبه على دفتر الشرف في "مقبرة الدولة" الثلاثاء، عقب وضعه إكليلًا من الزهور على جدار تذكاري يضم أسماء القادة الذين شاركوا في النضال الوطني لتركيا.

وقال أردوغان: "قائد حرب استقلالنا (مصطفى كمال أتاتورك) ورفاق سلاحه الأعزاء وأبطال نضالنا الوطني ورجال الدولة الذين احتلوا مكانة في القلوب بخدماتهم لبلدنا (...)، نشهد اليوم مع أمتنا فرحة الذكرى المئوية للهجوم الكبير وعيد النصر في 30 أغسطس/آب".

واستذكر أردوغان بالرحمة الشهداء الذين لم يتوانوْا عن التضحية بأرواحهم من أجل وحدة البلد والشعب والدولة.

وأضاف: "مصممون على إيصال هذا البلد الجميل، الذي يرقد في كل شبر منه بطلٌ، إلى العام 2023 في وحدة وتضامن وأخوة، وتحقيق رؤيتنا لعام 2053".

وتابع القول: "لن يستطيع أحد من المتربصين داخلياً وخارجياً عرقلة نهضة وقوة تركيا ووصولها إلى المكانة التي تستحقها في النظام العالمي، فلتسْمُ أرواحكم وتكُن الجنة مكانكم".

وعقب الكلمة تجاذب أردوغان أطراف الحديث مع أحفاد وأقارب القادة وأبطال النضال الوطني والتقط معهم صورة تذكارية.