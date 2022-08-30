سياسة
2 دقيقة قراءة
"أخبار كاذبة".. الكرملين ينفي شراء مُسيّرات من إيران لاستخدامها في أوكرانيا
نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن شراء موسكو مُسيرات إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.
"أخبار كاذبة".. الكرملين ينفي شراء مُسيّرات من إيران لاستخدامها في أوكرانيا
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن موسكو  تناقش مع طهران شراء مُسيّرات محلية الصنع لاستخدامها في أوكرانيا / Reuters
30 أغسطس 2022

نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن شراء موسكو مُسيرات إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس"، إن تقرير "واشنطن بوست" الذي زعمت فيه إرسال إيران مسيرات إلى روسيا يعد "أخباراً كاذبة".

وأضاف: "لسوء الحظ، نشرت واشنطن بوست في الآونة الأخيرة الكثير من القصص الزائفة".

وأكد بيسكوف أن علاقة موسكو مع طهران "تتطور بشكل ديناميكي".

والاثنين، نشرت الصحيفة مزاعم للبيت الأبيض قال فيها إن موسكو "لا تزال تناقش مع طهران شراء مُسيرات محلية الصنع لاستخدامها في أوكرانيا".

وفي 11 يوليو /تموز الماضي، ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن طهران تستعد لإرسال مئات المسيرات إلى موسكو، كما أدلى مسؤولون أمريكيون آخرون، في وقت لاحق، بتصريحات مماثلة، حسب الوكالة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً مستمراً على جارتها أوكرانيا خلف أزمة إنسانية وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us