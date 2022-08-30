نفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، مزاعم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بشأن شراء موسكو مُسيرات إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، لوكالة "تاس"، إن تقرير "واشنطن بوست" الذي زعمت فيه إرسال إيران مسيرات إلى روسيا يعد "أخباراً كاذبة".

وأضاف: "لسوء الحظ، نشرت واشنطن بوست في الآونة الأخيرة الكثير من القصص الزائفة".

وأكد بيسكوف أن علاقة موسكو مع طهران "تتطور بشكل ديناميكي".

والاثنين، نشرت الصحيفة مزاعم للبيت الأبيض قال فيها إن موسكو "لا تزال تناقش مع طهران شراء مُسيرات محلية الصنع لاستخدامها في أوكرانيا".

وفي 11 يوليو /تموز الماضي، ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن طهران تستعد لإرسال مئات المسيرات إلى موسكو، كما أدلى مسؤولون أمريكيون آخرون، في وقت لاحق، بتصريحات مماثلة، حسب الوكالة.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنت روسيا هجوماً مستمراً على جارتها أوكرانيا خلف أزمة إنسانية وأضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.