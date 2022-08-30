قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا أصبحت دولة تأخذ زمام المبادرة من خلال اتباعها استراتيجية منع التهديدات من مصدرها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة من طلاب جامعة الدفاع الوطنية بالعاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى المئوية لعيد النصر التركي.

وشدد الرئيس التركي على أن القوات المسلحة لبلاده قادرة على دحر جميع التنظيمات الإرهابية.

وأكد أردوغان أن القوات المسلحة التركية هي صمام الأمان لتحقيق أهداف وتطلعات بلاده.

وأضاف الرئيس التركي "من خلال تبادل خبراتها في مكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية مع أصدقائها، بات سخاء تركيا بمثابة عامل لتغيير قواعد اللعبة في العديد من الأماكن".

وقال إن "تركيا تؤمن بوجود مؤامرات تُحاك ضدها، لكننا عازمون على فرض استراتيجيتنا وقوتنا".

وأوضح أردوغان: "نسعى إلى إيجاد حلول جذرية لجميع الأزمات المتفجّرة حولنا، وأعطينا الصناعات الدفاعية أهمية كبيرة".

وأكد أنه لا يمكن تحقيق الاستقلال والنصر دون تقديم تضحيات.

وقال أردوغان إن بلاده منزعجة من المواقف العدائية لبعض الدول التي يفترض أنها حليفة لأنقرة.