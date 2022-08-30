سياسة
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القضاء الفرنسي يقرّ ترحيل إمام مسلم.. ووزير الداخلية: نصر عظيم للجمهورية
صدّق مجلس الدولة الفرنسي على قرار ترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن. ووصف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين القرار بأنه "نصر عظيم للجمهورية". وكانت المحكمة الإدارية في باريس، قضت في 5 أغسطس/آب الجاري، بتعليق قرار دارمانين ترحيل الإمام إيكويسن.
القضاء الفرنسي يقرّ ترحيل إمام مسلم.. ووزير الداخلية: نصر عظيم للجمهورية
مجلس الدولة الفرنسي يعطي ضوءاً أخضر لترحيل إمام مسلم / مواقع التواصل
30 أغسطس 2022

أعطى مجلس الدولة الفرنسي الثلاثاء، الضوء الأخضر لترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن.

ونقض مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية، قراراً صادراً عن المحكمة الإدارية في باريس يعلّق طلب ترحيل إيكويسن إلى المغرب.

وتعليقاً على القرار، لفت وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى أن مجلس الدولة "أعطى الضوء الأخضر" لترحيل إيكويسن.

ووصف دارمانين ذلك بأنه "نصر عظيم للجمهورية".

وكانت المحكمة الإدارية في باريس، قضت في 5 أغسطس/آب الجاري، بتعليق قرار دارمانين ترحيل الإمام إيكويسن.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، نشر دارمانين عبر حسابه على تويتر، خبراً لمجلة "لا بوينت" اليمينية تحت عنوان: "الإمام الإخواني مهدد بالترحيل"، وورد فيه: "هذا الداعية يتبنى خطاب كراهية ضد قيم فرنسا، ويتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء، وسيُطرد من الأراضي الفرنسية".

ورداً على هذه التصريحات، أعربت الجالية المسلمة في فرنسا عن استيائها، وأكدت أن إيكويسن يمارس الدعوة الإرشادية ومحبوب ومتابع بين فئة الشباب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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