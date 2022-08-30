سياسة
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زيلينسكي يلتقي بعثة وكالة الطاقة الذرية في كييف قبيل تفقدها زابوريجيا
التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف الثلاثاء، بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي وصلت تمهيداً لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية.
زيلينسكي يلتقي بعثة وكالة الطاقة الذرية في كييف قبيل تفقدها زابوريجيا
زيلينسكي طالب المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على "إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس" / AFP
30 أغسطس 2022

استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في كييف، حيث وصلت تمهيداً لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء حسب فيديو نشره مكتب الرئاسة "نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير (العام رافايل) غروسي على طريق عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تفعل كل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر" كارثة نووية.

وأضاف "إنها إحدى أولويات الأمن في أوكرانيا والعالم أجمع بسبب احتلال محطتنا في زابوريجيا من جانب العسكريين الروس والخطر الكبير لوقوع انفجار" وكارثة نووية.

وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على "إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وكل أسلحتهم"، وعودة هذه المنشأة "إلى السيطرة الأوكرانية" مع تحديد "منطقة منزوعة السلاح" حولها.

ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا مع ستة مفاعلات تبلغ قدرة كل منها ألف ميغاوات.

وسيطرت عليها القوات الروسية في مارس/آذار بعيد بدء موسكو هجومها على أوكرانيا، واستُهدف موقعها بقصف متكرر تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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