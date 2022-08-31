قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن اليونان تحدّت حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحلفاء عبر مواقفها العدائية لبلاده.

جاء ذلك في كلمة خلال حضوره حفلاً موسيقياً بمناسبة "عيد النصر" في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن "اليونان ليست نداً لتركيا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً".

وأضاف: "ندرك النية الحقيقية لمن يحاولون إضاعة و قت بلادنا وطاقتها من خلال اليونان، كما حدث قبل قرن".

وأشار إلى أن اليونان تحدّت "الناتو" والحلفاء عبر مواقفها العدائية التي بدأت بالتحرش بمقاتلات تركية ووصلت إلى مستوى تتبع المقاتلات برادار منظومة "S-300".

وقال أردوغان إن واشنطن تتعامل بازدواجية في موقفها من دول اشترت منظومات دفاعية مشابهة لـS-400.

وتابع: "امتنعوا عن إعطائنا مقاتلات إف 35، وأعربوا عن استيائهم من شرائنا منظومات دفاعية (روسية)، لا يهمنا ما يبدر منهم، فلدينا القدرة على صنع أي منتج يحظرونه علينا".

وأردف أن "الولايات المتحدة التي امتنعت عن تسليمنا مقاتلات إف 35 كرّمت اليونان بها، وفتحت بأيديها دخول هذه المقاتلات مع منظومات الدفاع الروسية في خندق واحد".