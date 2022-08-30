أعلنت مجموعة غازبروم الروسية الثلاثاء أنها ستعلق بالكامل شحناتها من الغاز لمجموعة إنجي الفرنسية اعتباراً من الخميس، كون الأخيرة لم تسدد كامل ثمن شحنات الغاز التي تسلمتها في يوليو/تموز.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته مساء الثلاثاء على حسابها على تلغرام إن "غازبروم إكسبورت أبلغت إنجي بتعليق كامل شحناتها من الغاز اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول 2022 الى أن تتلقى كامل المبالغ المالية المستحقة مقابل الشحنات".

من جانبها، قالت شركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، الثلاثاء، إن "غازبروم" الروسية العملاقة أبلغتها بـ "خفض إضافي وفوري" لشحناتها من الغاز.

وقالت الشركة، في بيان، إن القرار جاء "بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق العقود"، دون مزيد من التفاصيل عن نسبة الخفض.

وأوضحت أن شحنات "غازبروم" إليها انخفضت بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

ولفتت "إنجي"، مورد الغاز الرئيسي في فرنسا الذي تمتلك الدولة حصة فيه بنحو 24% إلى أنها أمّنت بالفعل الكميات اللازمة لضمان الإمداد لعملائها واحتياجاتها الخاصة.

كما أشارت إلى أنها وضعت سلسلة إجراءات للحد بشكل كبير من الآثار المالية والمادية المباشرة التي يمكن أن تنجم عن توقف عمليات تسليم الغاز من قبل شركة غازبروم.

وكانت شحنات الغاز الروسي إلى "إنجي" قد انخفضت بشكل كبير منذ بداية النزاع في أوكرانيا، حيث بلغت مؤخراً 1.5 تيراوات في الساعة شهرياً، وفق شبكة يورو نيوز الأوروبية.

والخميس الماضي، تجاوز مخزون الغاز الفرنسي عتبة الملء بنسبة 90% لفصل الشتاء (91.47% صباح الثلاثاء) حسب المصدر نفسه.