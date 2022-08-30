أرسل عنصريون مجهولو الهوية رسالة تتضمن تهديدات بالقتل إلى المركز الثقافي التركي في مدينة نويس الألمانية.

وأوضح رئيس "الثقافي التركي" تانسيل تشيقتشي، لمراسل الأناضول، أن عنصريين بعثوا رسالة تهديد إلى المركز الذي تعرض لاعتداء قبل أسبوعين.

وأضاف أن أعضاء المركز الثقافي والأتراك القاطنين فيه يتابعون تداعيات حادثة التهديد بقلق.

وتابع: "الرسالة تضمنت تهديداً بحرق مساجدنا وقتل الأتراك الموجودين في المدينة، وقبل أسبوعين تعرض مركزنا لاعتداء وكُسرت نوافذه".

ودعا تشيقتشي السلطات المحلية في المدينة إلى القبض على العنصريين ومحاسبتهم أمام القضاء، مبيناً أن الشرطة بدأت تحقيقاتها في هذا الخصوص.