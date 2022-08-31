سياسة
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مع ازدياد نشاط بكين العسكري.. تايوان تتعهد بهجوم مضاد إذا دخلت الصين أرضها
تعهدت تايوان بشنّ "هجوم مضاد" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، مع استمرار بكين في أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.
مع ازدياد نشاط بكين العسكري.. تايوان تتعهد بهجوم مضاد إذا دخلت الصين أرضها
مع ازدياد نشاط بكين العسكري.. تايوان تتعهد بهجوم مضاد إذا دخلت الصين أرضها / Reuters
31 أغسطس 2022

قالت تايوان الأربعاء إنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وشن "هجوم مضاد" إذا دخلت القوات الصينية أراضيها، وذلك مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وأجرت بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، تدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان إن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة، وإن نية بكين جعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحراً داخلياً" تابعاً لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال لين وين هوانغ، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات والتخطيط، في إفادة صحفية "بالنسبة إلى الطائرات والسفن التي دخلت مجالنا البحري والجوي البالغ 12 ميلاً بحرياً، سيمارس الجيش الوطني الحق في الدفاع عن النفس وشن هجوم مضاد دون استثناء".

واقترحت تايوان هذا الشهر زيادة في الإنفاق الدفاعي تشمل أموالاً لشراء طائرات مقاتلة جديدة بعد أسابيع شهدت تدريبات صينية تضمنت إطلاق صواريخ فوق عاصمتها تايبيه.

والقوات التايوانية مجهزة جيداً إلا أن تجهيزها ضئيل مقارنة بنظيره الصيني، وتشرف الرئيسة تساي إينغ وين على برنامج تطوير كما جعلت زيادة الإنفاق الدفاعي إحدى أولوياتها.

ولم تستبعد الصين استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها، فيما ترفض تايبيه مطالب بكين بالسيادة عليها، قائلة إن الصين لم تحكم الجزيرة قط وإن شعب تايوان وحده هو الذي يملك حق تقرير مستقبله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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