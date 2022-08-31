سياسة
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شاهد | طائرة مساعدات تركية سادسة تقلع إلى باكستان لإغاثة متضرري الفيضانات
أقلعت الطائرة السادسة المحملة بمساعدات إنسانية من تركيا إلى باكستان للمتضررين من الفيضانات والسيول.
شاهد | طائرة مساعدات تركية سادسة تقلع إلى باكستان لإغاثة متضرري الفيضانات
تركيا تمد يد العون إلى متضرري الفيضانات في باكستان / Others
31 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إقلاع الطائرة السادسة المحملة بمساعدات إنسانية إلى باكستان للمتضررين من الفيضانات والسيول.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى استمرارها في إيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من تركيا لباكستان الصديقة والشقيقة المتضررة من كوارث السيول.

وأشارت إلى إقلاع الطائرة السادسة من مطار أتيمسغوت في أنقرة، محملة بالمساعدات الإنسانية تنفيذاً لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت الوزارة مشاهد تُظهر مراحل تجهيز الطائرات التي تحمل المساعدات.

وكانت تركيا من أوائل الدول التي سارعت إلى مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في باكستان، بإرسالها مستلزمات غذائية ومعيشية عبر 5 طائرات و"قطار الخير".

وأعلنت السلطات الباكستانية الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد إلى 1138 قتيلاً و1634 جريحاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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