قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي صباح الأربعاء إن فريق تفتيش تابعاً للوكالة في طريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا التي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة.

وقال غروسي للصحفيين في كييف قبيل انطلاقه: "نحن نتحرك أخيراً بعد جهود استمرت لأشهر عدة. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه إلى داخل محطة زابوريجيا النووية" الكبرى في أوروبا.

ويسيطر الجيش الروسي على هذا الموقع منذ مطلع مارس/آذار بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وأضاف غروسي: "أدرك كلياً أهمية هذه اللحظة ونحن مستعدون. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة. سنعدّ تقريراً بعد مهمتنا. سنمضي بعض الأيام هناك".

وكان الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استقبل الثلاثاء خبراء الوكالة مشدداً على أن المجتمع الدولي يجب أن يحصل من روسيا على "نزع فوري للسلاح" في المحطة.

وأضاف أن هذا يشمل "انسحاب كل العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وأسلحتهم" من هذا الموقع في جنوب أوكرانيا الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفه.

قتال عنيف في الجنوب

ميدانياً، قالت أوكرانيا إنها دمرت جسوراً ومستودعات ذخيرة وقصفت مواقع قيادة، في تصعيد للقتال في الجنوب الذي تسيطر روسيا على أجزاء واسعة منه، ما أثار تكهنات الثلاثاء بأن هجومها المضاد، الذي طال انتظاره في محاولة لتغيير مجرى الحرب، بدأ.

واندلعت الاشتباكات في إقليم خيرسون حيث جنت القوات الروسية مكاسب كبيرة في وقت مبكر من الحرب.

وعلى الرغم من صعوبة التحقق مما يجري في ساحة الحربان مصادر مستقلة، فإن وزارة الدفاع البريطانية قالت في تقرير استخباراتي إن عديداً من الألوية الأوكرانية كثّف نيران مدفعيته في قطاعات الخطوط الأمامية في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا.

وذكر المكتب الرئاسي الأوكراني أن ”معارك شرسة” تدور في جميع أنحاء المنطقة تقريباً، وقال إن القوات الأوكرانية دمرت مستودعات ذخيرة وجميع الجسور الكبيرة على نهر دنيبر، والتي تعتبر حيوية لإمدادات القوات الروسية.

وقال الجيش الأوكراني مساء الثلاثاء، إن الروس يقصفون ما يزيد على خمس عشرة بلدة في إقليم خيرسون ويلجؤون إلى الضربات الجوية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن معظم الوحدات الروسية حول خيرسون ”يحتمل أن تكون قليلة العدد وتعتمد على خطوط إمداد هشة” فيما تخضع قواتها هناك لعملية إعادة تنظيم كبيرة.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قواته صمدت بشكل جيد وأن أوكرانيا فقدت مئات القوات والدبابات وعربات أخرى مدرعة في معركة الاثنين.