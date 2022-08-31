سياسة
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إسرائيل تصدّق على 700 وحدة استيطانية جديدة وجيشها يعتقل 3 فلسطينيين بالضفة
اعتقل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بعد محاصرة منزلين ببلدة سلواد شرقي رام الله، فيما ينوي الاحتلال التصديق بعد أسبوع على بناء مئات من الوحدة السكنية في المستوطنة الجديدة التي ستشيَّد على أرض قرية بيت صفافا في القدس.
إسرائيل تصدّق على 700 وحدة استيطانية جديدة وجيشها يعتقل 3 فلسطينيين بالضفة
قوة إسرائيلية داهمت بلدة سلواد وحاصرت منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين / Others
31 أغسطس 2022

اعتقل الجيش الإسرائيلي الأربعاء 3 فلسطينيين، بعد محاصرة منزلين ببلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة سلواد وحاصرت منزلَين، وطالبت عبر مكبرات الصوت مَن بداخلهما بالاستسلام. وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل 3 شبان من داخل المنزلَين المحاصرَين.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، حيث رشق شبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة. واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين. ولم يبلغ حتى الساعة عن وقوع إصابات.

ومنذ منتصف أغسطس/آب الجاري يُغلق الجيش الإسرائيلي مداخل سلواد بالسواتر الترابية، بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين على شارع يمر بالقرب من البلدة لإطلاق نار، كما ينفذ بين الفينة والأخرى عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل البلدة.

في سياق مختلف، كشفت القناة13الإسرائيلية عن نية السلطات الإسرائيلية التصديق بعد أسبوع على بناء مئات من الوحدة السكنية في المستوطنة الجديدة التي ستشيَّد على أرض قرية بيت صفافا في القدس.

وقالت القناة إنه وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الضغط على الولايات المتحدة لتشديد موقفها من إيران، من المتوقع أن تصدق لجنة التخطيط اللوائية على نحو 700 وحدة سكنية في مستوطنة "جفعات هشيكد" المجاورة لبيت صفافا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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