شهدت ولاية أنطاليا، عاصمة السياحة التركية المطلة على البحر المتوسط، حركة سياحية كثيفة خلال العام الجاري للدرجة التي كاد نشاطها أن يناهز مستويات ما قبل وباء كورونا.

واستقبلت الولاية، التي تضم أكبر عدد من الفنادق ذات الخمس نجوم، هذا العام سائحين من مختلف دول العالم في مقدمتها ألمانيا وروسيا وبريطانيا.

وبلغ إجمالي السياح الأجانب القادمين إليها حتى الآن 8.5 مليون سائح، وهو أعلى رقم تسجله الولاية منذ عامَيْن بعد وباء كورونا الذي تسبب في ركود سياحي.

وكانت أنطاليا (جنوب) شهدت ذروة حركتها السياحية عام 2019 إذ استقبلت حينها 16 مليون سائح في عام واحد.

أما العام الماضي فاستقبلت 9 ملايين سائح، فيما يُتوقع أن يتجاوز عدد السياح الأجانب القادمين إلى أنطاليا هذا الرقم بحلول نهاية العام الحالي.

"أفضل موسم"

وانعكست الحركة السياحية النشطة في الولاية التركية على أصحاب القطاع السياحي والمجالات ذات الصلة.

وقال أركان ياغجي، رئيس اتحاد مشغلي الفنادق السياحية في منطقة البحر المتوسط بتركيا، إنهم يشهدون موسماً سياحياً هو الأفضل من نوعه منذ ظهور وباء كورونا.

وأضاف في حديثه إلى وكالة الأناضول أنهم أوشكوا على الوصول لأعداد السياح الذين قدموا إلى أنطاليا عام 2019 الذي وصفه بـ"الذروة".

وأوضح أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى الولاية بلغ نحو 95 في المئة من أرقام عام 2019.

وأكد أنهم يحرصون على تنويع خدماتهم والأسواق المصدرة للسياح والتركيز على حملات الترويج، بهدف تأمين ديمومة الحركة السياحية على مدار العام.

سياحة صيفية وشتوية

وفي سياق متصل، قال ياغجي إن أنطاليا رغم شهرتها بالسياحة الصيفية فإنها من وجهات السياحة الشتوية أيضاً، مشيراً إلى أن عديداً من منشآتها يواصل خدماته في مواسم الشتاء.

وتابع قائلاً: "أنطاليا قطعت شوطاً كبيراً أيضاً في تصدّر قائمة وجهات السياحة الشتوية المفضلة".

وحول ما يتعلق بالأسواق المصدرة للسياح إلى أنطاليا، قال ياغجي إن الولاية شهدت تطورات مهمة على هذا الصعيد أيضاً.

وأفاد بأن بريطانيا تصدرت الأسواق الأجنبية الأكثر تصديراً للسياح إلى أنطاليا، مبيناً أن الأخيرة استقبلت هذا العام نحو مليون سائح بريطاني.

وأردف: "نعيش مرحلة تشهد عودة إلى استراتيجياتنا الأساسية التي كنا عليها قبل وباء كورونا".

وشدّد ياغجي على أن الحركة السياحية العالمية، أثبتت بشكل واضح من جديد أن تركيا بلد سياحي بامتياز وأن أنطاليا عاصمتها السياحية.

ولفت إلى أن خبرات القطاع السياحي في تركيا والتعاون بين القطاعين العام والخاص، أسهما بدور كبير في الوصول إلى هذا المستوى.

أسواق بديلة

من جانبه، أعرب فولكان يورولماز، رئيس وقف الترويج لمنطقة "كَمَر" بأنطاليا، عن سعادته بالمستوى الذي وصلوا إليه في تركيا عموماً أو في أنطاليا خصوصاً.

وأضاف أنهم يستهدفون استقبال 12 مليون سائح في أنطاليا بحلول نهاية العام الحالي.

وأشار إلى أهمية السوقَين الأوكراني والروسي لهم، واستدرك بالقول إنه من غير الصواب في الوقت نفسه الاعتماد عليهما فقط.

ولفت إلى ظهور أسواق بديلة هذا العام مثل بولندا وجمهورية التشيك وصربيا وألمانيا وبريطانيا، مبيناً أن السياح القادمين من هذه البلاد زادوا بشكل كبير هذا العام.