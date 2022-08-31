31 أغسطس 2022
حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.6%، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الأربعاء.
وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2022، زاد 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 114.6% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ 3 تريليونات و418 ملياراً و967 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 18.19 ليرة).
وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالأسعار الجارية، بلغت 219 ملياراً و335 مليون دولار.
وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون، شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 7.3%.