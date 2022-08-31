سياسة
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الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 7.6% في الربع الثاني من 2022
أشارت معطيات هيئة الإحصاء التركية إلى أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.6%.
الاقتصاد التركي يحقق نمواً بنسبة 7.6% في الربع الثاني من 2022
حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.6%، / AA
31 أغسطس 2022

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 7.6%، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية الأربعاء.

وأوضحت المعطيات أن تقدير إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من 2022، زاد 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 114.6% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وبلغ 3 تريليونات و418 ملياراً و967 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل 18.19 ليرة).

وأضافت المعطيات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالأسعار الجارية، بلغت 219 ملياراً و335 مليون دولار.​​​​​​​

وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون، شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري، 7.3%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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