سياسة
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تقرير جديد يجيب.. لماذا انكمش الإنتاج الصناعي في الصين؟
تراجع الإنتاج الصناعي في الصين خلال أغسطس/آب الجاري وسط ضعف الصادرات وطلب المستهلك بسبب الإغلاق المتكرر للمصانع والمتاجر والأحياء لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
تقرير جديد يجيب.. لماذا انكمش الإنتاج الصناعي في الصين؟
لماذا انكمش الإنتاج الصناعي في الصين؟ / AA
31 أغسطس 2022

انكمش الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر أغسطس/آب، وسط ضعف الصادرات وطلب المستهلك، حسبما أظهر تقرير نُشر الأربعاء، ما يُضيف ضغطاً على اقتصاد البلاد حسبما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وتحسن المؤشر الشهري إلى 49.4 نقطة ارتفاعاً من 49 في يوليو/تموز على مقياس من 100، لكنه لا يزال أقل من 50 نقطة ما يظهر تقلص النشاط، وفقاً لوكالة الإحصاء الوطنية ومجموعة صناعية، وفق المصدر ذاته.

ويسعى الحزب الحاكم في الصين لتعزيز النمو الاقتصادي الذي انخفض إلى 2.5% في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أي أقل من نصف المستهدف رسمياً، وقدره 5.5 في المئة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، من شركة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، في تقرير، إن البيانات ”تظهر مزيداً من تراجع النشاط الاقتصادي، ويتعين على الاقتصاد العمل بقوة لإحراز تقدم خلال الأشهر المقبلة”.

ويعود ضعف طلب المستهلكين الصينيين إلى انخفاض النشاط في مجال العقارات بعد أن شددت بكين ضوابطها على الديون الصناعية، وكذلك بسبب الإغلاق المتكرر للمصانع والمتاجر والأحياء لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حسب وكالة أسوشييتد برس.

كما تحسنت مؤشرات أوامر التصدير وأوامر التشغيل عامة والتوظيف عن مؤشرات يوليو، لكنها لا تزال في مرحلة الانكماش، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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