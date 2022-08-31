سياسة
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أعلى مستوى منذ 1997.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 9.1%
بلغ التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل لليورو عام 1997، بعد أن ارتفع إلى 9.1 في المئة في أغسطس/آب الجاري.
أعلى مستوى منذ 1997.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 9.1%
التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 9.1% / Reuters
31 أغسطس 2022

سجل التضخم في منطقة اليورو معدلاً قياسياً خلال شهر أغسطس/آب الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وارتفع التضخم السنوي في دول منطقة اليورو التسع عشرة إلى 9.1 في المئة في أغسطس، ارتفاعاً من 8.9 في المئة في يوليو/تموز، وذلك وفق أحدث إحصائيات لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي الصادرة الأربعاء.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ بدء التسجيل لليورو عام 1997.

وارتفعت أسعار الطاقة 38.3 في المئة، وأسعار المواد الغذائية 10.6 في المئة، كما ارتفعت أسعار السلع بنسبة 5 في المئة وتكلفة الخدمات بنسبة 3.8 في المئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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