سياسة
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الأردن يكشف: اعتراضنا على مطار رامون الإسرائيلي أوقف رحلاته الدولية
قال وزير النقل الأردني إن الرحلات الجوية الدولية من مطار رامون الإسرائيلي توقفت بسبب اعتراض المملكة عليه.
الأردن يكشف: اعتراضنا على مطار رامون الإسرائيلي أوقف رحلاته الدولية
مطار رامون الإسرائيلي - هل توقفت الرحلات الدولية بسبب الاعتراض الأردني؟
31 أغسطس 2022

كشف الأردن الأربعاء عن توقف الرحلات الجوية الدولية من مطار رامون الإسرائيلي بسبب اعتراض المملكة عليه.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن وزير النقل وجيه عويس، في خبر عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وافتتح مطار رامون عام 2019، ويقع قرب مدينة إيلات (جنوب) ويبعد عن مدينة القدس نحو 300 كيلومتر.

ومطلع 2019، قدم الأردن اعتراضاً دولياً على إقامة المطار مُرجعاً سبب ذلك إلى أن موقعه "لا يتوافق مع المعايير الدولية".

ويرى مراقبون أن إقامة المطار تشكل خرقاً للسيادة الأردنية باعتبار أن جزءاً من سوره المحيط به يقع داخل أراضي المملكة، وفق وكالة الأناضول.

ويعتبرون وجوده قرب مطار الملك حسين بمدينة العقبة الأردنية (جنوب) يشكل خطورة على سلامة الإقلاع والهبوط، مع احتمالية تصادم الطائرات في المطارين لقرب المسافة بينهما التي لا تتعدى 800 ياردة (نحو 730 متراً).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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