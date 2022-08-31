سياسة
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تركيا تعتزم تسليم الناتو تسجيلات توثق تحرش اليونان بمقاتلاتها
تستعد وزارة الدفاع التركية لتسليم الناتو ووزراء الدفاع في الدول الأعضاء تسجيلات الرادار للحظة تحرش اليونان بمقاتلات تركية عبر منظومة "S-300" للدفاع الجوي فوق بحري إيجة والمتوسط.
تركيا تعتزم تسليم الناتو تسجيلات توثق تحرش اليونان بمقاتلاتها
اليونان تحرشت بمقاتلات تركية فوق بحري ايجة والمتوسط عبر منظومة  "S-300" للدفاع الجوي / AA
31 أغسطس 2022

تستعد أنقرة لتسليم حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووزراء الدفاع في الدول الأعضاء، تسجيلات رادار تظهر لحظة تحرش اليونان بمقاتلات تركية فوق بحري إيجة والمتوسط، عبر منظومة "S-300" للدفاع الجوي روسية الصنع.

والأحد الماضي كشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، عن تحرش منظومة الدفاع الجوي "S-300" تابعة لليونان بمقاتلاتها، في أثناء تأديتها مهام في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وأفادت المصادر بأن الحادثة وقعت يوم 23 أغسطس/آب الجاري لدى تنفيذ المقاتلات طلعات في المجال الجوي الدولي فوق بحر إيجة وشرقي المتوسط.

ولفتت إلى تحرش الجانب اليوناني بمقاتلات F-16 تركية، عبر تتبعها برادار منظومة "S-300" في جزيرة كريت.

بدورهم، لجأ المسؤولون العسكريون في اليونان، إلى إنكار هذا التصرف الذي وُصف بأنه "عدائي" وفق قواعد الاشتباك لدى الناتو.

وحسب وكالة الأناضول، قررت وزارة الدفاع التركية تسليم الناتو ووزراء الدفاع في الدول الأعضاء، تسجيلات الرادار للحظة تحرش اليونان بمقاتلاتها.

يأتي ذلك في حين تواصل اليونان انتهاك المياه الإقليمية والأجواء التركية، إذ انتهكت مقاتلاتها الأجواء التركية 256 مرة وتحرشت 158 مرة بالمقاتلات التركية، منذ مطلع العام الجاري.

كما انتهكت سفن خفر السواحل اليونانية المياه الإقليمية التركية 33 مرة منذ مطلع 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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