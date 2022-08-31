أعلن المدير العام لشركة "TEI" التركية، محمود فاروق أقشيت، أنهم يستهدفون تشغيل أول محرك توربيني مروحي محلي من طراز "TEI TF6000"، بحلول الربع الأول من العام المقبل 2023.

جاء ذلك خلال حديثه إلى وكالة الأناضول، على هامش مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود 2022" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلق أمس الثلاثاء في ولاية صامسون شمالي تركيا.

وأضاف أقشيت أنهم عرضوا المحرك التوربيني "TEI TF6000" لأول مرة في مهرجان "تكنوفيست البحر الأسود"، وأوضح أن المحرك المذكور ينتج قدرة تعادل 6 آلاف حصان.

وأشار إلى مواصلتهم العمل على المحرك لمدة عامين كاملين، لافتاً إلى اكتمال أعمال تصميمه حاليّاً.

وأفاد بأنهم يهدفون إلى إكمال تصنيعه، وبدء تشغيله خلال الربع الأول من 2023، وشدّد على أن "TEI TF6000" يُعَدّ أقوى محرّك صُمّم وطُوّر في تركيا بإمكانات محلية.

وفي ما يخص أماكن استخدام المحرك المذكور، قال أقشيت إن بالإمكان استخدامه في المقاتلة المسيرة المحلية "بيرقدار قيزيل إلما" والمروحية القتالية المحلية "أتاك-2".

ولفت إلى إمكانية استخدام المحرك التوربيني "TEI TF60 00" لغايات صناعية وأخرى خاصة بالطاقة أيضاً.