قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو الأربعاء، إن بلاده بحاجة من واشنطن إلى ضمانات أقوى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف عبد اللهيان أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

وتابع بأن طهران تراجع بعنايةٍ ردّ واشنطن على النص النهائي الذي نقله الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقال الوزير للصحفيين: "إيران تراجع بعنايةٍ النصَّ الذي صاغه الاتحاد الأوروبي. نحتاج من الطرف الآخر إلى ضمانات أقوى للتوصل إلى اتفاق دائم. على الوكالة (التابعة للأمم المتحدة) إغلاق تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية".

وبعد محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن استمرت 16 شهراً، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس/آب، إن الاتحاد قدّم عرضاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء الاتفاق.

وفي عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع طهران إلى بدء انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.