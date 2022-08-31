سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد حرائق في محركاتها.. الجيش الأمريكي يحظر تشغيل 400 مروحية شينوك
وقف الجيش الأمريكي تشغيل أسطول مروحياته من طراز "شينوك" (CH-47 Chinook) بعد عدة حرائق في محركات بعضها.
بعد حرائق في محركاتها.. الجيش الأمريكي يحظر تشغيل 400 مروحية شينوك
الجيش الأمريكي يحظر تشغيل 400 مروحية شينوك / Reuters
31 أغسطس 2022

أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه منع تشغيل أسطول مروحياته من طراز "شينوك" (CH-47 Chinook) بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

وسيتوقف عن العمل بموجب هذا الإجراء نحو 400 مروحية شينوك، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنّع محركات، بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تُستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعُد تناسب مواصفاتها.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات CH-47، ويتخذ حاليّاً إجراءات لحلّ المشكلة".

وتابعت وفق ما جاء في بيان: "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، وقف الجيش مؤقتاً أسطول CH-47 لتوخي الحذر حتى اكتمال الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى مروحيات شينوك التي تصنّعها شركة "بوينغ".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بما يكفي لاستخدامها في حالات القتال، وتُستخدم أيضاً في مهامّ الإغاثة في حالات الكوارث.

وأعلنت ألمانيا مطلع العام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات.

وأكّدت "هوني ويل" أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية، بلا تحديد لمكان تصنيعها أو هوية مَن ركّبها.

وشدّدت الشركة على أنها، إلى جانب الجيش الأمريكي، "تمكّنت من تأكيد أن أيّاً من الحلقات المشكوك فيها أتت من (هوني ويل) أو من محرّك دقّقت فيه" الشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us