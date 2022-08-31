أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه منع تشغيل أسطول مروحياته من طراز "شينوك" (CH-47 Chinook) بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

وسيتوقف عن العمل بموجب هذا الإجراء نحو 400 مروحية شينوك، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنّع محركات، بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تُستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعُد تناسب مواصفاتها.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي سينثيا سميث: "حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات CH-47، ويتخذ حاليّاً إجراءات لحلّ المشكلة".

وتابعت وفق ما جاء في بيان: "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، وقف الجيش مؤقتاً أسطول CH-47 لتوخي الحذر حتى اكتمال الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى مروحيات شينوك التي تصنّعها شركة "بوينغ".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بما يكفي لاستخدامها في حالات القتال، وتُستخدم أيضاً في مهامّ الإغاثة في حالات الكوارث.

وأعلنت ألمانيا مطلع العام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات.

وأكّدت "هوني ويل" أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية، بلا تحديد لمكان تصنيعها أو هوية مَن ركّبها.

وشدّدت الشركة على أنها، إلى جانب الجيش الأمريكي، "تمكّنت من تأكيد أن أيّاً من الحلقات المشكوك فيها أتت من (هوني ويل) أو من محرّك دقّقت فيه" الشركة.