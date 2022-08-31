اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تعليق اتفاق تسهيل تأشيرات السفر مع روسيا، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، إن دول التكتل شهدت زيادة كبيرة في المعابر الحدودية من روسيا إلى الدول المجاورة، مضيفاً: "أصبح هذا يشكل مخاطرة أمنية".

وأضاف بوريل: "لذلك نتفق اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد وروسيا".

وأوضح بوريل "سيقلل هذا بشكل كبير من عدد التأشيرات الجديدة الصادرة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسيكون الأمر أكثر صعوبة لدخول الروس وسيستغرق وقتاً أطول".

وأضاف "رأينا العديد من الروس يسافرون للترفيه والتسوق كما لو أن ليست هناك حرب مستعرة في أوكرانيا".

وذكر المسؤول الأوروبي أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشدداً على ضرورة أن "يجري تعليق الاتفاقية بالكامل".

وقال دبلوماسيون إن وزراء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من الاتفاق بعد على فرض حظر شامل لتأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الروس، لأنه يوجد انقسام بين الدول الأعضاء بشأن هذه المسألة.