قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ردّاً على تقرير لرويترز هاجم الدائرة، إن "استهداف وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) رئاسة دائرة الاتصال التي تشارك في أنشطة ناجحة في الداخل والخارج تماشياً مع نموذج التواصل التركي، هو وسام شرف لنا وعلامة على أننا نسير على الطريق الصحيح".

وأضاف ألطون في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: "على مدى السنوات الأربع الماضية، واجهنا حملات التضليل التي تستهدف تركيا، وبَنَينا قدرة أمتنا على الصمود ضد مثل هذه المحاولات، وخلقنا جواً من الشفافية".

وتابع: "هذه المرة ليست هي الأولى التي تنشر فيها رويترز، وهي جهة تمارس التلاعب المنهجي الذي يستهدف الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا، أخباراً مضللة ومزيفة".

ولفت ألطون إلى أن "رويترز نشرت معلومات مضللة ضد تركيا في ذروة حملة تنظيم داعش الإرهابي، بينما كانت أمتنا تواجه هذا التنظيم بلا هوادة".

وأكّد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن "نشر رويترز معلومات مضللة ضد تركيا كان محاولة للتستر على حقيقة أن بعض الحكومات الغربية غضت الطرف أو سهلت، بمساعدة أجهزتها الاستخباراتية، تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا".

وشدد على أن "تركيا تدافع عن الحقيقة في وجه نظام يتميز بالاحتلال والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية، ويغذي تنظيماً إرهابياً ليس فقط في تركيا ولكن أيضاً في أجزاء مختلفة من العالم".

وأردف: "ما جرى هو تمرير لسيناريوهات خيالية ومختلقة، مليئة بالتحيز والكلمات المبتذلة التي لا أساس لها، كما فعلت رويترز من قبل مرات عديدة".

واختتم ألطون بتذكير معدي التقرير والقائمين على رويترز بأن "هذه ليست طريقة المشاركة في الصحافة الحقيقية، بغض النظر عن الظروف، وندعوكم للتعامل مع الحقائق والحقائق وحدها".