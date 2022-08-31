أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، الأربعاء، بتعرض مطار حلب الدولي شمالي البلاد لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله إنه "حوالي الساعة 20.00 (17:00 ت.غ) من مساء اليوم استهدف العدو الإسرائيلي مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على ما أوردته "سانا".

واستهدف قصف إسرائيلي مشابه في يونيو/حزيران الماضي، مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة لأكثر من 10 أيام.

ومنذ سنوات، تتعرض مواقع قوات النظام ومجموعات تابعة لإيران في سوريا إلى قصف إسرائيلي متكرر.